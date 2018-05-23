副總統接見克國副總理 盼技職教育交流合作

2018-05-23 16:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕台灣邦交國聖克里斯多福副總理李察斯訪台，副總統陳建仁今日接見時感謝克國長期支持台灣的國際參與，包括在聯合國大會總辯論中為台灣仗義執言，透過發言及致函方式支持台灣參加「世界衛生大會」（WHA）、「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）及「國際民航組織」（ICAO）。期待未來能與克國一起努力，為世界做出更多貢獻。

蔡英文總統因臨時的公務會議行程而由陳建仁代為接見，總統並於會議結束後親自到場向李察斯表達歡迎之意，她表示，非常珍惜與克國的友好情誼，很高興副總理能二度率團來台，也期盼未來能深化與克國之雙邊合作。

副總統指出，台克兩國建交35年來，在基礎建設、農業技術、資通訊科技、公共衛生及醫療等領域，都有非常密切的交流合作，李察斯副總理身兼教育部長，對於克國教育制度的發展付出了許多心力，這一次來訪也特別針對技職教育進行交流。

陳建仁表示，過去這2年，政府施政非常重視強化技職教育，台灣的產業正在轉型升級，校園也必須因應職場變化，培育出產業需要的人才，他相信克國跟台灣對於技職教育有一樣的認知，因此，很高興能跟友邦分享經驗，技職教育上的交流合作也可以成為台克關係的重要連結，相信實地參訪後，更能找出未來雙方合作的模式。