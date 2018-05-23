質疑連課本都這麼寫 獨派：難怪台灣無法參加WHA

獨派人士質疑連高中的歷史課本都寫台北和約把台澎交給中華民國，製造中國併吞台灣的法律依據，難怪台灣無法參加WHA。（記者蔡文居攝）

2018-05-23 15:15

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣被世界衛生組織（WHO）排擠，今年又被世衛大會（WHA）拒於門外，引起國人憤慨。前中興大學企管系副教授沈建德及台南市議員李文正、市議員參選人李啟維等獨派人士今天下午在南市議會召開記者會，質疑連高中的歷史課本都寫台北和約把台澎交給中華民國，這根本是偽造歷史、賣台，製造中國併吞台灣的法律依據，難怪台灣無法參加WHA。

沈建德等人表示，因為若台澎交給中華民國，根據1971年的聯合國2758號決議，就是交給中華人民共和國。在這個決議，中華人民共和國接收了中華民國的聯合國席位，由於WHO是聯合國的附屬單位，所以連WHO的席位也被北京接收，目前台灣無法加入WHO、出席WHA正是這個原因。

他們出示現今高一歷史課本中，各版本引用有關舊金山和約及台北合約的敘述，各版本大同小異，指「1952年中華民國根據舊金山和約的精神與日本簽訂中日和約結束戰争關係。台灣主權因此移轉給中華民國。」

沈建德表示，事實上，台北和約（中日和約）沒有任何文字把台澎主權交給中華民國，國史館出版的蔣介石1951年8月31的日記，明白記載：「接受雙邊和約與多邊和約性質無異的內容」。也就是接受台北和約與舊金山和約性質無異的內容，那就是，日本放棄台澎，沒交給中華民國。 而當時的外交部長葉公超，1952年7月15日在立法院答詢說，台北和約日本僅放棄台澎，並未交給中華民國。

他們質疑說，高中的歷史課本都寫台北和約把台澎交給中華民國，這是偽造歷史、賣台，製造中國併吞台灣的法律依據，它背後隱藏的中國因素顯然易見。即將實施的12年國教課綱，也將繼續規範「台北和約台灣主權移轉中華民國」這個偽史，做為新課本的內容，新上任的教育部長吳茂昆知道嗎？