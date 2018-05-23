逾20年老船 船舶檢查證書效期縮短至2年

立法院交通委員會今初審「船舶法」等部分條文修正草案，針對船齡超20年的客貨船舶，其核發、換發船舶檢查證書之有效期間不得超過2年。（資料照）

2018-05-23 14:51

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院交通委員會今初審「船舶法」等部分條文修正草案，針對船齡超20年的客貨船舶，其核發、換發船舶檢查證書之有效期間不得超過2年，違者處將新台幣6000元以上6萬元以下罰鍰，並禁止航行及限期改善。另，本次也修正「航路標識條例」，以配合離岸風電政策推動。

立法院交通委員會今初審「船舶法部分條文修正草案」，針對船齡超過20年的高齡客貨船舶，規定其核發、換發船舶檢查證書有效期限，從原本的5年縮短至2年，違者可處6000元以上6萬元以下罰鍰，以提高高齡高風險船舶的監理強度。

本次修法參考國際海事組織（IMO）制定安全管理國際章程的精神與做法，針對航商與船員平時對船舶的管養著手，藉由標準流程的制定，提升安全意識、品管能力及降低人為因素風險，建立船舶安全營運與防止污染管理制度。

修法條文規定，總噸位100以上、乘客定額超過150人的客船，以及總噸位500以上的貨船，需建立安全營運與防止污染管理制度，並取得航政機關核發之評鑑合格證書，否則將被禁止航行，並處以3萬以上15萬以下罰鍰。

另外，由民進黨立委王榮璋提案之「船舶法第八十七條條文修正草案」也獲初審通過。此次修法刪除罹患精神疾病或身心狀況違常、年齡逾65歲不得擔任驗船師之規定，以保障身心障礙者工作權，及符合就業服務法不得以年齡為由予以歧視的規定。

本次會議也修正「航路標示條例」，以配合離岸風力發電政策之推動，更強化航行的安全。三讀條文規定，海洋設施設置者經航政機構核准後，應於設施四周劃定安全區，設置航路標識及採取適當措施，以確保航行安全及設施的安全。