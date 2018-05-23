中國官媒發布台獨分子撲克牌 吳釗燮：非常不以為然

2018-05-23 14:55

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對中國媒體公布包含總統蔡英文、前總統李登輝在內的13張台獨分子撲克牌，外交部長吳釗燮今答覆時代力量立委黃國昌質詢時表示，他第一次聽到這個狀況，對中國的做法「非常不以為然」，他也認為，中國政府做法違背兩岸關係和平發展，只會讓台灣與中國間的距離越來越遠。

吳釗燮今早赴立法院外交及國防委員會就「因應印太（Indo-Pacific）新局勢，我國策進作為」進行專案報告。

時代力量立委黃國昌詢問吳釗燮，對中國政府蠻橫透過官方媒體發布13位台獨份子的撲克牌，外交部有何立場？黃並追問外交部是否會就此發布聲明？

吳釗燮強調，他第一次聽到這個狀況，批評中國此作法違背兩岸關係和平發展，只會讓台灣與中國越來越遠，他並表示，會跟陸委會或其他單位協調，再看將由哪個單位發表聲明。

黃國昌詢問，蔡政府拓展外交關係的基礎為何，並詢問吳釗燮對「一中原則」、「一中政策」及「一中一台」的看法？吳表示，「絕不接受」一中原則，「一中政策」則是其他國家的政策，至於「一中一台」，吳釗燮說，目前國內對此還有不同觀點。

黃國昌追問，那外交部拓展外交關係的基礎為何？吳釗燮強調，基礎就是我國是主權獨立國家，有權利跟其他國家建立更好的外交關係；黃國昌因此解讀，我國與中國是國與國關係，盼吳釗燮能對此表態，不過最後召委王定宇出面，向黃國昌表示「謝謝黃國昌委員的鼓勵」，讓吳釗燮免於面對黃國昌尖銳的提問。