地方黨部陸續被查封 國民黨：黨產會政治追殺

台南地院將於今天下午查封國民黨南市黨部建物與土地。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-05-23 15:34

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨由於資產遭行政院不當黨產處理委員會凍結，無法發放退休黨工退休金，由於工會向法院聲請強制執行，最近國民黨多處地方黨部遭法院執行查封，國民黨發言人洪孟楷今日表示，一切源頭就是黨產會凍結國民黨資金，才會讓退休黨工與國民黨對簿公堂，黨中央將持續溝通，並確保地方黨部可以運作。

國民黨有300多位退休黨工迄今只有領到4成退休金，由於不滿黨中央始終不聞不問，工會今年3月間向法院聲請強制執行後，一度獲得國民黨副主席兼秘書長曾永權約見，表達希望工會配合未來黨產會查扣黨產時，再一起參與分配，但未獲工會同意。

法院迄今已陸續查封國民黨屏東縣黨部、嘉義市黨部，今天再查封台南市黨部，後續查封標的物還有高雄市黨部、新北市黨部等。

洪孟楷表示，黨產會凍結國民黨資金，才會造成該黨無法發放退休黨工退休金，也才導致退休黨工與黨中央對簿公堂，國民黨可以體恤退休黨工領不到錢的心情，並希望他們理解，一切源頭就是黨產會的政治追殺。

至於地方黨部被查封後，是否影響運作？洪孟楷表示，遭查封黨部只是貼上封條，在尚未法拍以前，不會影響現有黨工辦公及進出，地方黨部也會盡力確保運作不受影響。