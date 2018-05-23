中國拿92共識阻台參與WHA 挨轟「荒謬可笑又可悲」

2018-05-23 16:19

〔即時新聞／綜合報導〕第71屆世界衛生大會（WHA）21日於瑞士日內瓦揭幕，台灣卻因中國惡意阻撓而無法參與，持旁聽證進入大會旁聽的民進黨立委林靜儀22日在臉書PO文表示，中國用「九二共識」、「一個中國」來干擾台灣在WHA以及專業領域的加入，「聽在他國專業人士耳裡，荒謬可笑又可悲」。

林靜儀表示，她向大會連署「建議大會邀請台灣以觀察員身分參加WHA」的友邦國家 ，表示感謝。尤其揭幕當天代表上台為台灣主張的聖文森和索羅門，還有在報告時替台灣發聲的宏都拉斯，這些友邦都展現國際間的邦誼，更一再證明「評斷一個國家價值的標準」不是「國家的大小、貧富」，而是「大家固守的價值」。

她說，感謝國內外長期以來在國際組織和國際合作領域努力的外交部、衛福部等政府組織和專業團體、民間組織；台灣的外交困難，曾經到過第一線的都感受過那挫折、敏感和現實的艱困，「不甘心的眼淚，我相信他們都掉過，但是也更挺起身向前打拚。」

「感謝台灣的專業醫療組織。今年看到比以前更多的醫療專業組織來到日內瓦。」林靜儀指出，有這些專業組織的參與，不論是以組織申請入大會旁聽，或是在各專業周邊會議上代表台灣參與、以台灣身分發表、分享台灣經驗，都是更實質的參與、更讓各國專業人士認識台灣、瞭解台灣，「更實質的在專業領域上，以台灣的能力，結交盟友，成為夥伴」。

林靜儀批評，尤其更多專業組織認識台灣後，中國用什麼「九二共識」、「一個中國」來干擾台灣在WHA以及專業領域的加入，聽在他國專業人士耳裡，真的是荒謬可笑又可悲。