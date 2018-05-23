民進黨北市長人選 選對會最快下週一揭曉

民進黨選對會23日邀集有意參加台北市長選戰的前副總統呂秀蓮（左）、立委姚文智（右）進行協調，兩人會後握手致意。（記者廖振輝攝）

2018-05-23 13:31

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長提名人選預計下週三（30日）出爐。選對會今上午邀黨內表態參選者，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮進行協調。民進黨發言人鄭運鵬會後轉述，本週六（26）舉辦政見發表會後，選對會將進行綜合評估，下週一（28日）再召開會議，將綜合評估結果向黨主席蔡英文提出單一適當人選的建議，再由蔡英文提名經中執會通過。意即，民進黨會將徵召誰選北市，最快下週一就會有答案。

至於綜合評估怎麼進行，鄭運鵬表示，綜合評估內容在提名條例內並沒明確規範，內部參考民調會在政見會後舉行，將是評估依據之一。他也強調，今天選對會的討論，並沒姚文智、呂秀蓮以外其他人選。

鄭運鵬轉述表示，召集人現場也徵詢姚文智、呂秀蓮是否有互相禮讓、成全的意願，兩人均表達對台北市長選舉願意承擔大任的意志與企圖心。

鄭運鵬提到，選對會也建議，民進黨於五月底前提出台北市長候選人的建議人選，並希望下週三（5月30日）中執會前確定人選。會中雙方達成共識，在本週六（5月26日）下午舉行電視政見發表會，發表會的相關細節，中央黨部將再另行協調。

鄭運鵬表示，在政見發表會後，依據民進黨提名特別條例，選對會將依據選戰策略，進行綜合評估後，於下週一（5月28日）上午11點30分再召開會議，綜合評估結果，向主席提出單一適當人選的建議，再由主席提名經中執會通過。

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