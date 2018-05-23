台南市長選舉在野整合？ 無黨陳子敬：不會接受勸退

2018-05-23 13:34

〔記者萬于甄／台南報導〕無黨籍前台南市警察局長陳子敬今參與台北電台節目錄製，暢談國民黨與無黨籍是否整合協商，以及展現在野誓言參選到底的決心；國民黨昨民調出爐由高思博出線，昨晚國民黨台南市黨部主委謝龍介，也趕緊和陳子敬商談，但陳子敬說，迄今仍未有整合的具體共識。

陳子敬在節目上先和高思博道聲恭喜，不過，他也坦言，台南市長的選舉對在野來說，仍是相當艱困，他會繼續努力，從現在到8月市長選舉公告，還有3個月的時間，會進一步跟國民黨參選人協商。

陳子敬一直以來都以無黨籍的身分運作，但又不時和藍營談合作，政黨屬性讓選民相當好奇，對此，陳子敬表示，高中就讀警官學校時，曾整班被帶入參加政黨，但在2000年前總統陳水扁執政，許多國民黨特種黨部紛紛解散，失聯黨員的黨籍早已消失。

陳子敬認為軍人、警察、司法人員，屬於國家、人民的單位人員都應跳脫政黨，才能以示公正性。對於他曾向國民黨喊話，「不要每次都空降」，是否暗指高思博，陳子敬說，國民黨長期缺乏培養地方人才，以至於到選舉時，都無人可和民進黨比拚，就像上次市長選舉竟差44萬多票。

他也說，選舉不是弄幾個廣告看板，還是上上媒體節目，你不去看看人民的需要、基層的痛苦，即便當選，也不懂老百姓需要的是甚麼。

陳子敬強調，自己不會接受勸退，就目前幾位參選人來說，他自認自己最了解台南人民的情況，自己的支持者有來自藍營、中間選民，甚至綠營選民都有。另外，對於前立委許忠信也有意參選，陳子敬認為，可能是選民對黃偉哲的不信任，而台南市長無黨籍參選人還有林義豐，此次有意角逐台南市長的參選人多達5位，綠營早已沒有「躺著選」的可能。