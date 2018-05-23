繳農保一輩子 死後竟領不到棺材本

2018-05-23 13:06

〔記者林良昇／台北報導〕新制農民保險採「認人不認地」，讓從事農業相關工作者都享有農保資格，但立委揭露，有在民國78年以前加入農保的農民，因在人生末期經歷土地移轉等，沒有持有土地而被註銷農保資格，無法領取喪葬津貼，立委呼籲，政府應立即改善，放寬桑葬津貼認定，保障農民權利。

國民黨立委張麗善今召開記者會，張麗善指出，接受到地方陳情，有老農民在民國78年農保正式上路前的試辦期加入農保，繳了3、40年的保費，但其身後喪葬津貼卻可能因「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」中規定，要求必須「自有農業用地」條件，喪失申請喪葬津貼的資格。

張麗善表示，新制農保採取「認人不認地」，但部份老農民因身體微恙等無法負荷，或因養老等理由，將土地有移轉拍賣變更，身後無法提供土地所有權狀，無法請領農保中的喪葬補助津貼 ，非常不公平。

張麗善說，她將成立老農固本專線，協助老農爭取權益，她也認為，政府應要放寬標準，這些老農身後，家屬不用提供土地所有權狀而是提供謄本，不要過度苛求。

與會的雲林縣大埤鄉興安村長王萬來批評，老農民一生為台灣土地打拚，死後要申請農保喪葬津貼，卻因為土地已賣掉為了養老，死後要申請，卻被說不符合資格，「實在很可惡」。

農委會輔導處農民福利科科長王東良表示，照顧農民是農委會一貫立場，農民並沒有退休制度，這些老農遭遇農委會也覺得不捨，相關議題農委會會納入今年9月份的全國農業會議中作討論。

勞保局農民保險組組長彭德明則說，很多農民申請喪葬津貼，經農會或勞保局審查後沒有土地、沒有實際從農，就退出農保，一年大概有3萬多件喪葬津貼申請，有600多件審查時沒有土地而退保，是根據主管機關所訂的法律執行，若將來修法，將依據新法執行。