藍營議員李雲強宣布退黨參選 抗議市黨部爆發衝突

李雲強與市黨部書記長李祐銘唇槍舌戰。（記者陳昀攝）

2018-05-23 13:03

［記者陳昀／桃園報導］國民黨籍桃園市議員李雲強不滿市黨部提名不公、限縮年輕人空間，今天率領近60位支持者搭遊覽車到國民黨市黨部抗議，並繳回黨證宣布退黨，但因為暫時無法拿回20萬元保證金而不歡而散，李撂話將發動更大抗爭；市黨部表示遺憾，但李雲強8月若登記參選，不會退回20萬元保證金。

「昔有拔柱，現有拔強！」李雲強說，龜山區有4席次議員，民進黨只提名2席，代表國民黨有坐2搶3的空間，數十年來在龜山也都提名3席，這次原本規劃2名現任加1席新人，並藉此拉抬市長得票率，最後卻為了保住另一名資深議員高票當選而改提兩席，根本就是衝著他來的「李雲強條款」，也壓縮其他新人空間，不少人對此紛紛求去。

「楊敏盛不倒，國民黨不會好！」他痛斥，楊敏盛上任時說要讓國民黨浴火重生，結果至今不但看不到改革決心，更看不到有照顧年輕人的用心，反而成為保障老人的宮廷政治，他反映多次都不被理睬，決定退黨改以無黨籍參選。

李雲強先前參與登記作業時先繳50萬元，包含30萬元選務作業費、20萬元保證金，今天前往退黨退費時因為拿不回保證金而爆發衝突，他痛斥，既然已經退黨，為什麼還要配合國民黨制度，後續要發動更大抗爭。

國民黨桃園市黨部書記長李祐銘解釋，提名制度沒有慣例制，也不是市黨部說了算，必須報中央核定，上屆國民黨因為在蘆竹提名3席導致另兩名候選人高票落選，為確保最大席次只好忍痛割捨，也尊重李雲強的意見。

李祐銘說，保證金一律於8月市議員登記參選後才會辦理退還作業，因此今天無法退給李雲強，若他執意參選就不會退還。