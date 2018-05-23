進攻年輕族群 林佳龍IG正式上線

2018-05-23 12:47

〔記者張菁雅／台中報導〕年輕人愛用IG（Instagram），為親近年輕族群，台中市長林佳龍今日在臉書宣布自己的IG帳號「dragonforpeople」正式上線，還說「漏網鏡頭都放在那裡了」。市府新聞局長卓冠廷表示，其實林佳龍去年就已低調設立IG帳號，內有許多年輕幕僚側拍的照片，歡迎粉絲追蹤，看看林佳龍生活化的一面。

蔡英文總統日前與高中生座談，被問到有沒有設IG帳號的打算，她笑著說，「臉書好像老了，快不流行了」。後來媒體查證才知道蔡總統早有IG帳號。

此事被媒體揭露後，年輕人習慣使用IG勝過臉書的趨勢引起注意，政治人物IG帳號開始備受重視。林佳龍今日也在臉書上張貼訊息，為自己的IG帳號宣傳，他在臉書張貼一張吃著黃色大西瓜的照片，還說「追蹤佳龍IG，聽說漏網鏡頭都放在那裡了」。

林佳龍還說，年輕幕僚平常偷偷拍行程中的各種怪動作、怪表情，剛剛上去滑，竟然還放了很多貪吃畫面！但沒關係，喜歡就好，也希望大家看得開心。

記者打開林佳龍的IG發現，目前粉絲人數約1800人，除了大口吃大西瓜的照片外，還有他搭旋轉木馬、戴墨鏡扮演終極保鑣、吃新丁粄、搭公車、做蛋糕的照片，相較臉書比較多政策行銷，IG則走生活化風格。

卓冠廷則表示，林市長的IG在去年就已悄悄上線，裡面很多照片是年輕幕僚側拍，因此走向生活化，而IG過去1年默默經營，已經吸引不少粉絲加入，最近因為蔡總統的談話，不少臉書粉絲紛紛表達希望可以追蹤林市長IG，因此林市長公佈IG正式上線，希望讓粉絲們可以看看他的另一面。