預算規模之辯》蘇貞昌再批朱立倫：數字事實 勝於亂講

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（右）23日與黨籍新北市議員參選人合拍選舉定裝照，工作人員為蘇貞昌與市議員參選人林永鴻（左）調整握拳姿勢。（記者廖振輝攝）

2018-05-23 12:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕新北市選情激烈，民進黨新北市長蘇貞昌今特定安排於民進黨中央黨部，與民進黨新北市議員候選人合拍定裝照，展現「母雞」氣勢。媒體問到與新北市長朱立倫因為1700百億預算交火；蘇貞昌表示，朱立倫的預算比我和周錫瑋當年多兩倍多，這個周錫瑋都講過，「數字事實，勝於亂講」，大家可以比較看看。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來屢以台北縣時代和新北市政府時代的預算規模相較，批評市府每年1700億元預算卻做不出好政績，市長朱立倫反調侃蘇貞昌年紀大，記不清數字，蘇貞昌認為朱不禮貌，雙方隔空交火。對此，新北市政府發言人張其強今天改口說，「老縣長也許記性不好，記錯了吧！」

蘇貞昌今與新北民進黨議員候選人合拍定裝照，他說，他認為每一位參選人都非常積極熱情，今天拍照的整個經過，感覺非常愉快，大家一定要繼續努力衝衝衝。

此外，被問到如何爭取年輕選票？蘇貞昌表示，他要爭取新北市長，就是要照顧好新北市的每一位市民，包括各種年紀和世代，「我當台北縣長的時候，就最會為年輕人佈置好舞台，讓他們精采演出！」未來他會在這方面加強，相關政策會按部就班提出，請大家拭目以待。

至於再被問到對北市長人選看法為何？蘇說，台北市非常重要，選對會也非常慎重，最後一定會做最智慧的決定。他選對會的最後決定，黨提名任何一位人選，他都會覺得一定是經過智慧、慎重的考慮，他都全力支持。