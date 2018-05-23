台灣是亞洲最幸福國家？ 行政院：翻開地圖發現搞錯了

台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，排名有進步，但以色列與阿拉伯聯合大公國仍排名在台灣之前。（資料照）

2018-05-23 12:25

〔即時新聞／綜合報導〕日前行政院表示，依據聯合國（UN）3月份公布「2018世界幸福報告（The 2018 World Happiness Report）」，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，稱排名是全亞洲之冠，但遭立委質疑以色列和阿拉伯聯合大公國排名在台灣之前，行政院坦承「搞錯了」。

綜合媒體報導，行政院祕書長卓榮泰今赴立法院財委會備詢，時代力量立委徐永明質詢時指出，據聯合國2018最新報告，台灣民眾的幸福感在全球156個國家中高居第26名，較去年第33名進步7名，行政院對外發布新聞稿表示排名是全亞洲之冠，但他發現以色列和阿拉伯聯合大公國排名在台灣之前，質疑是行政院漏看還是認為這2國不屬於亞洲國家？

卓榮泰坦承失誤，指出後來翻開地圖後有發現這個錯誤，感謝委員提醒。

徐永明同時表示，去年的報告標示我國的名稱是「台灣」，但今年的報告卻寫成「台灣，中國的一省」（Taiwan Province of China），他批評行政院難道都沒有意見？卓榮泰也表示會透過管道表達嚴正的抗議。

根據「2018世界幸福報告」，以色列幸福排名第11名、阿拉伯聯合大公國第20名，都在台灣之前。