民進黨北市長提名 本週六先辦政見發表會

民進黨選對會今邀集有意參加台北市長選戰的前副總統呂秀蓮（左）、立委姚文智（右）進行協調，兩人會後握手致意。（記者廖振輝攝）

2018-05-23 11:54

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨台北市長提名人選預計下週三（30日）出爐。選對會今邀黨內表態參選者，包括立委姚文智、前副總統呂秀蓮討論人選產生機制。姚文智會後受訪表示，雙方共識本週六（26日）舉辦政見發表會會對談，充分說明市政理念。

選對會共同召集人林錫耀、陳明文，選對會委員黃承國、民進黨秘書長洪耀福今再徵詢姚、呂。選對會下週三將拍板最後人選，提出建議案，同日將建議案送至中執會討論通過，完成北市長提名程序。

呂秀蓮會後受訪表示，台北市非常重要，可惜今天以前一直都紛紛擾擾在人選問題上，但她認為對市政的探討很重要，因此提出建議，也感謝姚文智能完全同意，在最短時間內，將兩位參選人對治理台北市的看法有對外說明的機會，選對會也同意，希望這週六有機會讓兩人把意見好好表達，讓大家來做決定。

至於人選要如何決定？呂秀蓮說，會中完全沒有談民調的事。她也強調，其實白紙黑字很早都規定，所謂徵召的過程，選對會第一階段徵詢，在很久以前就做過了，今天就協調，那我們協調大家共識，就是願意公開對台北市政的看法做一個說明，接著下去再由選對會提出建議，由主席來做裁決，然後在中執會通過，這是原來的辦法裡面寫明的。