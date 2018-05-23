朱立倫酸蘇貞昌年紀大 挨批不禮貌 新北市府避重就輕…

對於民進黨新北市長參選人蘇貞昌連日來以預算規模批評新北市政府做不出政績，遭市長朱立倫調侃年紀大，記不清楚預算數字，挨批不禮貌，新北市政府發言人張其強今天改口說，也許老縣長記性不好，記錯了吧！（記者賴筱桐攝）

2018-05-23 11:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來屢以台北縣時代和新北市政府時代的預算規模相較，批評市府每年1700億元預算卻做不出好政績，市長朱立倫反調侃蘇貞昌年紀大，記不清數字，蘇貞昌認為朱不禮貌，雙方隔空交火。對此，新北市政府發言人張其強今天改口說，「老縣長也許記性不好，記錯了吧！」

蘇貞昌連日質疑，台北縣政府每年預算700億元，新北市政府高達1700億元，看不到令人滿意的政績，朱立倫則說蘇年紀大，記不清楚數字，引發蘇貞昌不滿，直言朱這樣批評前任縣長不禮貌，也是不好的示範，反問「如果覺得升格不好，何必要升格？」

張其強回應，蘇貞昌3天內2次說錯預算數字，可能並非惡意，但事關誠信，台北縣時期預算何只700億元？新北市8年來，預算又何時達到1700億元？若非惡意，就只能說：「也許記性不好，記錯了吧！」

張其強表示，升格新北當然好，讓新北有更完整的規劃，不再是台北市的外圍城市，但升格也意味更多責任要承擔，預算就是其中之一，新北承接原本歸屬中央的高中職預算，雖然預算支出增加幾十億元，但推動在地就學，強化技職教育，是這8年來新北市的教育特色之一，讓高中職在地升學率超過7成。