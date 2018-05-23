看好台灣 美系統整合軍火商AMS集團 將在台設辦公室

由於潛艦國造和國防自主帶來的商機，美國系統整合國防廠商AＭＳ集團資深副總裁培瑞今天透露他們要在台灣開設新分部。（記者曹郁芬攝）

2018-05-23 10:47

〔駐美特派員曹郁芬／華府22日報導〕美台商會會長韓儒伯今天表示，在美國政府終於同意核發有關台灣潛艦國造的銷售許可證後，接下來幾個月的行動都決取於台灣本身。

此外，以系統整合銷售與服務知名的美國AMS集團資深副總裁培瑞（Michael Perry）今天也公開表示，他們已決定在台灣新設立一個辦公室，如果順利，今年底前就會開始運作。

華府智庫「台灣研究中心」（GTI）今天就台灣的國防自主發表一篇研究報告，由撰稿人之一的GTI研究員安大維簡報，韓儒伯、培瑞以及台海安全研析中心主任梅復興擔任座談人。

美國國務院四月批准台灣潛艦國造的行銷許可證，同意相關國防廠商來台洽談，梅復興曾透露，有兩家與系統整合有關的廠商獲准到來洽談合作。

ＡＭＳ的重點就在系統整合的科技與後勤服務。培瑞在會後受訪時表示，AMS集團今天召開領導會議，做出在台開設新分部的決定，設立進度要看「商機」而定，希望愈快愈好，可能先在台北設立辦公室，未來也可能視需要而定，台灣政府表示歡迎。他們不生產飛機這類的新裝備，以支援武器系統需要的舊零件為主。培瑞承認，還有其它美國公司看到商機，正在評估中。

韓儒伯說，台灣的潛艦國造需要系統整合，如果中科院說可以自己做系統整合，結果做不到，可能演變成政治問題影響潛艦發展，這分部台灣需要外援。

梅復興則說，美國若在造艦方面提供「項目管理」的協助會有畫龍點睛的效果，即使沒有美國協助，台灣過去12年踏遍全球找到建造潛艦所需的全部組件，但要把四百萬個零件組裝起來是巨大工程，台灣完全沒有經驗，台灣迫切需要這方面的協助。

韓儒伯說，台灣現在發展潛艦不會太遲，美台都需要加速前進，中共肯定會大聲抱怨，這也是美台要共同面對的。對於中共戰機與航艦最近在台海的舉動，迄今他還沒有見到川普政府對台展現更有力的支持，希望未來川普政府快速展現更強力的行動。

梅復興也說，美國鼓勵台灣發展不對稱戰力，但不對稱戰力主要用於對付中共的侵略；而最近中共的軍事作為是一種威嚇，不對稱作戰能力應付不來，顯示台灣還是需要最先進的戰機。