劉政鴻放話脫黨參選 徐耀昌：選舉語言表示尊重

劉政鴻放話脫黨參選及要求一個內說明還公道等，徐耀昌回應，對劉政鴻所談，給予高度的尊重。（記者張勳騰攝）

2018-05-23 10:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕前任苗栗縣長劉政鴻有意回鍋參選！劉政鴻指若徐耀昌於一個月內，不能針對苗縣府財政等問題，召開記者會澄清、說明，還他公道，將不惜脫黨參選。苗栗縣長徐耀昌今天受訪說，對劉的說法給予高度尊重，而國民黨中央已要求他在25日召開縣政施政總報告一一說明。至於劉政鴻手機未接，無法得知他的回應。

至於媒體問及劉政鴻作法是「以戰逼和」，徐耀昌則表示不予置喙，只說早期時候派系糾葛更嚴重，現在的紛紛擾擾，相信黨中央及苗栗縣黨部會發揮高度的智慧來化解。

下屆苗栗縣長選舉，國民黨已徵召縣長徐耀昌爭取連任，現卻傳出前任縣長劉政鴻有意回鍋參選。

劉政鴻卻抨擊指出，去年黨中央徵召徐耀昌之前，就要求徐必須開記者會澄清苗栗縣財政問題，是財劃法不公平所造成，並向鄉親說明他的建樹，但至今徐耀昌都沒有做。

劉政鴻指出，如果徐於1個月內，不能針對縣府財政等問題，說明澄清，還他公道，他將不惜脫黨參選，若有幸當選，將會為苗栗鄉親贏回尊嚴，並於勝選後隔天，回復國民黨籍。

徐耀昌今天受訪指出，選舉到了，很多的選舉語言，比比皆是，至於前縣長劉政鴻所談的，他都給予「高度的尊重」。

徐說，黨中央已要求他在25日上午於苗栗縣黨部舉行三年來的縣政施政總報告，並針對劉前縣長所提的各項問題做說明，屆時會議會由黨秘書長來主持。

徐耀昌指出，大家應相忍為國，尤其現階段，執政當局施政有詬病之處，國民黨正急起直追之下，並無分裂的本錢，盼能團結合作再創苗栗藍大於綠。