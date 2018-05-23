中國改名期限將至 這些航空公司仍將「台灣」列國家

隨著中國最後通牒期限即將屆滿，但仍有多家航空力抗中國壓力，未將台灣擅改為中國一部分，包括美國主要航空公司美國航空。（美聯社）

2018-05-23 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國上月25日對36家國外航空公司致函施壓，限時要求航空公司網站必須在1個月內將「台灣」名稱加註「中國」，已有20家航空公司配合，將台灣列為中國的一部分，距離中國最後通牒僅剩3天，但仍有許多航空公司不願屈服於中國壓力，將「台灣」獨立標示出來。

據《美聯社》報導，儘管美國白宮痛批中國的要求「歐威爾式」的謬論，呼籲停止威脅和脅迫美國的航空公司和公民，但仍有業者持續跟進，配合中國當局的要求，目前包含加拿大航空（Air Canada）、英國航空（British Airways）、瑞士航空（Swissair）、馬來西亞航空（Malaysia Airlines）、俄羅斯航空（Aeroflot）、芬蘭航空（Finnair）和德國的漢莎航空（Lufthansa）等20家業者，都已配合中國當局的要求，將台灣列為中國的一部分。

這些航空公司不是把台北桃園等機場後直接加註「中國」（CN），就是直接標上「中國台灣」（Taiwan，China），俄羅斯航空甚至在官網上的列表中只有「中國」，台北、桃園直接隸屬於中國選項底下。

隨著中國最後通牒期限即將屆滿，但仍有多家航空力抗中國壓力，未將台灣擅改為中國一部分，包括美國主要航空公司聯合航空（United Airlines）、美國航空（American Airlines）、達美航空（Delta）和夏威夷航空（Hawaiian Airlines）。

另外全日空、日本航空、大韓航空、泰國國際航空（Thai Airways）、新加坡航空（Singapore Airlines）、澳洲航空（Qantas Airways）、印度航空（Air India）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空（Qatar Airways）、法國航空（Air France）、土耳其航空（Turkish Airlines）也都沒配合中國要求。

美國幾家航空公司及澳航僅表示已收到中國民航局來函，目前「正在評估中」，但拒絕進一步評論，有中國航空專家揚言，對於逾期未改的外國航空公司，中國可以對他們在中國的航權有所限制，或直接下架其在中國的APP訂票系統等。