拍扁麵包師怨對台31項未落實 學者：戳破中國謊言小心...

因拍攝前總統陳水扁到公園散步影片引起爭議的麵包師傅黃士福，日前到中國發展，近日卻在微博上抱怨「惠台31政策未落實，希望國台辦給予援助」。（資料照）

2018-05-23 10:36

〔即時新聞／綜合報導〕前往中國討生活的拍扁麵包師傅黃士福，近日以「台灣正義麵包師傅」在微博PO文指出，惠台31政策未落實，讓他無法工作生活過的很困苦，「希望國台辦給予援助」。對此，師大政治系教授范世平指出，黃士福這樣戳破中國謊言，恐怕會因觸犯「顛覆國家政權罪」而被抓去關。

多年前因拍攝前總統陳水扁到公園散步的影片而引發不少爭議的黃士福，自稱受到政治迫害讓他生意做不下去，因此決定前往中國發展，但他最近卻發文抱怨「惠台31政策實際上還沒落實，身上只剩330元人民幣，期盼能回南京開烘焙教室，希望國台辦能給予援助」。

范世平昨（22日）晚在三立節目《鄭‧知道了》直言，黃士福要別小心，因為他竟然直接把「惠台31項政策」給拿出來，這樣做不僅是給國台辦找麻煩，也讓國台辦進退不得，「不幫忙就直接默認政策是假的、是空頭支票，但若真的幫忙可能會造成大家蜂擁求助」，這樣戳破中國謊言可能會被以「顛覆國家政權罪」抓進監牢關，嚴重的是「黃士福還把中國國旗拿反了」。

范世平強調，從黃士福事件可得知，中國不斷對台洗腦宣傳的工作發展性，完全就是「口惠而實不至」！