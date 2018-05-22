要徐耀昌還公道 劉政鴻：否則為救苗栗不惜脫黨參選縣長

2018-05-22 22:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕對於回鍋參選苗栗縣長與否？前縣長劉政鴻今晚表示，如果縣長徐耀昌於一個月內，不能針對縣府財政等問題，召開記者會澄清、說明，還他公道；他雖是忠貞黨員，但為了救苗栗、救百姓及國民黨，他將不惜脫黨參選。

劉政鴻說，他上任苗栗縣長時，縣府就已負債238億元，卸任時，雖負債達600多億元，但這些錢都是用在地方建設上。

劉政鴻說，苗栗先天不足，建設首在交通，上任後開始建構九宮格便捷網絡，中山高增設銅鑼、頭屋交流道；苗栗縣三義鄉通往卓蘭鎮的「南橫公路」，苗栗新中橫泰安清安往八卦力，及即將完成的苗栗縣北橫公路，這些工程，都是需要用地費、工程費。

劉政鴻說，在教育部分，他也率先全國推動免費教科書、國中小學免費營養午餐、課後輔導，讓家長無後顧之憂。 但徐耀昌上任後，全數取消，增加家長負擔，更讓他無法接受這種「苦孩子，窮教育」的作法。

劉政鴻說，沒有錢，就應該設法找錢，這是當政者應有積極作為；像苗栗縣清淤砂石一年約有5億元進帳，而苗栗高鐵產專區的土地，也未見積極處分。他任內，雖多負債了400多億元，但也替政府賺了400多億元的稅收，但因中央財政劃分法的不公，使得苗栗縣沒辦法分得這麼多。

劉政鴻說，去年黨中央徵召徐耀昌前，就要求徐必須開記者會澄清苗栗縣財政問題，是財政收支劃分法不公平所造成，並向鄉親說明他為地方做了多少事，但至今徐耀昌都沒有做。如果徐耀昌於1個月內，不能針對縣府財政等問題，召開記者會澄清、說明，還他公道，他為了救苗栗、救百姓及國民黨，他將不惜脫黨參選。

劉政鴻說，如果我有幸當選，也會為苗栗鄉親贏回尊嚴，也會於勝選後隔天，回歸國民黨，給黨一個交代。