WHA排除台灣 陳時中抗議信署名「中華民國（台灣）」

世衛大會（WHA）無視台灣，衛福部長陳時中已遞交抗議信。圖為台灣民間團體團在WHA會場外抗議所設之布條，強調健康不應有疆界。（記者呂伊萱攝）

2018-05-22 22:15

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世衛大會（WHA）正進行會議中，台灣不僅沒有獲邀參與，我洽請友邦向大會提出「邀請台灣以觀察員身分參與WHA」一案，也未被納入議程。衛福部長陳時中於大會首日晚間，已遞交抗議信予WHO秘書處，據悉抗議程度較以往更強，署名為「中華民國（台灣）」。

第71屆WHA於21日到26日在瑞士日內瓦舉行。台灣自1997年爭取加入世衛組織（WHO），也曾透過「台灣健康實體」與「台灣衛生當局」等名稱，爭取參與WHA。但直到2009年，台灣才以「中華台北」觀察員身分，獲邀參與WHA。而因中國封殺，台灣參與WHA一事去年突然中斷，未收到WHA的邀請函，今年又再次被拒於門外。

我國政府今年再度洽請友邦為我在大會中提案，提案內容為「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，此提案在21日大會首日的總務委員會與大會中，都經過二對二辯論，惟辯論後，主席仍裁示不在大會議程中納入此提案。雖遭WHO阻絕，但在大會中仍有美日加紐澳德等理念相近國家與友邦宏都拉斯為我發聲，支持台灣參與。

為此，陳時中於21日晚間已經向WHO遞交抗議信。據悉，抗議信內容比以前多，且語氣更強，署名為「中華民國（台灣）」。