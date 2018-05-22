小英「現身」日內瓦 談台灣健保典範願貢獻國際

總統蔡英文透過錄影「現身」日內瓦，坦謝世界醫師會國際友人對台灣參與WHA。（記者呂伊萱攝）

2018-05-22 22:11

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦22日報導〕世衛大會（WHA）正在瑞士日內瓦進行中，台灣醫師會（TMA）與世界醫師會（WMA）今年首次共同舉辦國際研討會，WMA會長、秘書長與大會主席皆出席。會中更播放總統蔡英文所錄製的影片，總統說，台灣的全民健保是「全民健康覆蓋（UHC）」最佳典範，台灣也很樂意為全球人類健康福祉貢獻心力。

WHA進入第二天議程，除大會外，各國與國際醫衛組織也在周邊舉行許多專業論壇會議。台灣醫師會與世界醫師會共同舉辦探討「全民健康覆蓋（Universal Health Coverage, UHC）」的學術研討會。WMA會長橫倉義武強調提倡UHC的重要性，也提及WMA與世衛幹事長譚德塞今年四月才簽署合作備忘錄，將強化緊急災難應變等的合作。日前與衛福部長陳時中共同進行早餐會的WMA秘書長克洛伯（Otmar Kloiber）與WMA大會主席霍芬（Ardis Dee Hoven）也一同參與會議。

衛福部國健署署長王英偉與台大醫院家醫部主治醫師程劭儀也受邀發表專題演講；王英偉以「全民健康覆蓋：從全民有保到高品質照護」為題，分享我國積極推動全生命週期的健康促進服務。程劭儀則以患者照護的整體分析為題，分享台灣從疾病防治到安寧照護的實踐經驗。

另，台灣今年雖然未受世界衛生大會（WHA）邀請，但蔡英文總統特別透過錄影「現身」此場研討會，感謝國際友人對台灣的支持。總統指出，實現UHC是世界各國所商定永續發展目標時所設定的目標之一，也是今年WHA的主軸，各國領袖皆承諾在2030年保障人人能獲得基本的醫療服務，不因疾病面臨經濟困難。

總統表示，UHC無疑是近年全球衛生最重要的關鍵字。而台灣早於1995年開辦全民健保，全體國民從出生起，不分性別、年齡、貧富，人人均享有平等就醫的權利，除此之外，基於人權與平等，在台灣工作或合法居留的外國人，以及入監服刑者均已納入健保的保護傘下，沒有任何人被遺漏。

總統指出，台灣的全民健保保費不到個人月薪的5％，整體醫療費用支出占國內生產總值比率不到7％，卻讓每個人都能獲得必要的醫療服務，是全面性的健保計畫，從一般感冒、器官移植、肝炎到愛滋病均有給付，針對弱勢族群也有不同保費方案，完全符合聯合國永續發展的健康保障目標。

總統強調，對許多發展中國家而言，台灣健保制度正是最佳典範，台灣也很樂意為全球人類健康福祉貢獻一分心力。