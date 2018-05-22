狼不來了！張安樂中正大學演講臨時取消

2018-05-22 19:46

〔即時新聞／綜合報導〕中正大學學生原預計邀請中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂至學校演講、舉辦座談會，消息一出，引發學生議論，甚至對主辦同學進行人身攻擊，不過，該活動卻在今日中午被臨時取消。

中正大學學生在PTT貼文，表示有人發文指預計5月7日晚上邀請「白狼」至中正大學演講，不過不清楚主辦單位是否為校方，且須預先報名，名額限50人。發文人士表示，活動屬茶會聊天性質，若造成同學不安，會盡最大努力避免衝突發生。

消息一出，被一面倒批評「引狼入室」、「請黑道來座談會」。該名中正大學學生後來點入這名發文人士的個人頁面，結果發現都是有關中國的東西。

據《蘋果日報》報導，中正大學學務長鄭瑞隆表示，原本只是學生個人邀約，但他在網路上貼文歡迎大家與會交換意見，已將行程公開且活動化，非屬於個人邀約性質，應依校內程序申請；鄭瑞隆昨天也致電主辦學生，要求完備申請程序，該活動後來也在昨日下午獲校長批可。不過，這名聲稱是主辦方的發文人士後來又貼出一則演講活動取消的公告，表示有鑒於各方的反彈聲浪極大，因此將活動取消。

中正大學原本為因應此次演講，已將安全維護準備妥當，包括校安人員部署、警方協助等，現在卻傳出「狼不來了」，致使校方白忙一場。鄭瑞隆解釋，可能是張安樂認為只是要跟學生談一談，沒必要大張旗鼓，亦或是行程滿檔無法抽空前來等因素影響，不來了！