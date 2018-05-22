蘇貞昌解決合宜宅污水被酸 陳文治反批侯友宜「從未關心」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左二）居中牽線解決A7合宜宅污水問題，侯友宜卻認為蘇貞昌所有作為都是為了選戰。（桃園市政府提供）

2018-05-22 18:28

〔記者何玉華／新北報導〕機場捷運A7站4800戶合宜住宅污水排放污染新莊水源地，經民進黨新北市長參選人蘇貞昌近一個月居中牽線，獲得圓滿解決，國民黨新北市長參選人侯友宜酸回，「新北市有很多建設向中央反映後還沒下文，是不是要幫我們幫忙爭取一下？」引起民進黨籍副議長陳文治不滿，反批侯友宜擔任副手7年多，從沒有關心過合宜宅污水污染新莊的問題，現在問題解決了，不說「感謝」，反酸選舉到了馬上做，相當不厚道。

民進黨籍的新北市議會副議長陳文治說，朱立倫是林口合宜宅問題的始作俑者，2009年，朱立倫擔任行政院副院長，國民黨為了貪功求快，規劃時沒有考量污水處理，等到2016年3月住戶將入住，才發現社區沒有污水處理廠，朱立倫難逃監督不周之責；後續還發生當時的營建署長葉世文涉貪被判刑。

陳文治說，朱立倫監督不周的惡果，由新北市承受，朱立倫當了新北市長也不積極解決；更何況擔任副手7年多的侯友宜，在污水問題浮現至今，從未到過現場了解、一句話都沒有講過，現在問題解決了，不說「感謝」，反酸選舉到了馬上做，相當不厚道。

新北市政府發言人張其強表示，市府一直有積極處理，水利局也早就向中央提出設置專管來處理合宜宅污水的建議，但中央始終未採納。