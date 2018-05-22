婚喪喜慶場合常批民進黨議員 林明溱承諾會改進

2018-05-22 17:21

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣民進黨議員廖志城、許阿甘、陳翰立、廖梓佑今在縣政總質詢時表示，縣長林明溱經常在出席婚宴或活動場合時批評民進黨議員反對地方建設，與事實不符，誤導社會大眾，希望林縣長要有察納雅言的度量，以後不要再這樣做；林明溱則承諾願意改進。

廖志城等人表示，議員職責是監督縣政，尤其是在議事殿堂對縣政工作各項缺失提出質疑或建言，本來就是天經地義之事，但縣長林明溱卻經常在出席婚宴或活動場合時宣揚自己的政績外，還大肆批評民進黨議員都在反對地方建設，與事實不符，此舉對民進黨議員而言相當不公平，希望縣長應有縣長高度，要有察納雅言的度量，縣政工作才會進步。

埔里選出的廖志城及許阿甘議員，並要求林縣長提出說明他們究竟反對埔里那一項地方建設？如果講不出來就應把「民進黨議員反對地方建設」這句話收回。

而針對草屯手工藝智慧產業園區開發案，民進黨議員羅美玲、林永鴻及賴燕雪也抨擊該開發案緊鄰文教區、住宅區，周邊也有不少農田，設置工業區有污染之虞，地方均反對，甚至可能重蹈九九峰生態藝術園區、埔里微型產業園區等開發案無人投標、招商不力覆轍，認為草屯應保留一塊生態綠地，將該土地打造為草屯人的中央公園，供民眾運動休閒，希望縣府未來規劃重大建設時應與地方多溝通，並做好效益評估，三思而後行。