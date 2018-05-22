向世界醫師會錄影談話 總統：樂意為全人類健康福祉貢獻心力

蔡英文總統以錄影方式在「世界醫師會」（The World Medical Association, WMA）大會發表重要談話。（擷取自蔡英文臉書影片）

2018-05-22 16:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統於日內瓦時間22日（週二）上午9點（台北時間下午3點）以錄影方式在「世界醫師會」（The World Medical Association, WMA）大會發表重要談話。

總統表示，實現「全民健康覆蓋」（UHC）是世界各國在2015年商定永續發展目標時所設定的目標之一，也是今年世界衛生大會的主軸，各國領袖皆承諾在2030年，保障人人能獲得基本的醫療服務，不因疾病面臨經濟困難。

總統說，在過去這幾年，UHC無疑是全球衛生最重要的觀念及關鍵字，我很樂於分享保障全民的實際案例。

蔡總統強調，為使人人獲得醫療服務，台灣早已於1995年開辦全民健康保險，全體國民從出生起，不分性別、年齡、貧富，人人均享有平等就醫的權利。除此之外，基於人權與平等，在台灣工作或合法居留的外國人，以及入監服刑者均已納入健保的保護傘下，沒有任何人被遺漏。

總統説，我們的全民健保保費不到個人月薪的5％，整體醫療費用支出占國內生產總值比率不到7％，卻讓每個人都能獲得必要的醫療服務，是全面性的健保計畫，從一般感冒到器官移植，健保都有給付，肝炎、愛滋病也均有給付，完全符合聯合國永續發展的健康保障目標。

更重要的是，針對弱勢族群，台灣政府對於低收入戶、近貧戶、失業者均有不同的保費方案，以降低醫療不平等，也針對醫療資源不足地區推動醫療改善計畫，並在偏遠地區實施全民健保整合醫療服務等，改善原住民醫療品質，民眾滿意度高達85％以上。

總統最後說，台灣的醫療體系不僅讓人民獲得醫療保健，還提供經濟保障。自從全民健保實施以後，再也沒有民眾會因醫療費用而破產，對於許多發展中國家而言，台灣的全民健保制度正是一個最佳典範。相信台灣的經驗可以做為範例，我們很樂意為全球人類的健康福祉貢獻一分心力。