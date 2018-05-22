週刊爆柯P搞軌基隆輕軌難產 林右昌：報導不確實

2018-05-22 16:45

〔記者林欣漢／基隆報導〕週刊今天報導，前瞻基礎建設計畫第一號建設基隆輕軌捷運，因為台北市政府堅持南港展覽館到南港車站的1公里延伸段採地下化，與中央、基隆不同調，要2022年通車恐跳票，對此，基隆市長林右昌今天說，基隆市、台北市、交通部共識非常高，「週刊的內容不是非常確實，不知道他們消息是從哪裡來的。」

週刊指出，台北市長柯文哲堅持，基隆輕軌到南港車站的1公里路段一定要地下化，將導致預算暴增、工期展延，經柯P這麼一卡，基隆輕軌要在2022年通車的規劃，面臨跳票。

林右昌說，基隆輕軌捷運可行性評估最近剛完成，最後不管是選擇平面高架或地下的方案，在下階段綜合規劃的階段才會做決定，並不像週刊報導說有變數、或台北市與交通部有不一樣意見，實際上的狀況並不是這樣子，基隆市、交通部、台北市上個月也沒有開會去討論這個問題，所以不知道他們消息是從哪裡來的。

林右昌指出，目前基隆輕軌可行性評估期末報告已經通過，接下來就是呈核報告，到下一個綜合規劃的階段，就會進行更細部的評估規劃，包括評估南港端要做平面高架或地下的方案，施工的順序、方式要怎樣進行，現在談這個都還有點早，不過各種方案都在評估範圍裡，沒有卡軌的問題。

媒體詢問，若年底地方選舉，台北市長換人做，會不會卡到基隆輕軌，對此，林右昌強調，基隆輕軌捷運不只是為了基隆的交通，也完善大台北首都圈的機能，對大台北首都圈的區域發展是更有幫助的，任何一任的台北市長，都會也應該全力支持到台北的基隆輕軌捷運，他並不擔心這個問題。

林右昌說，基隆輕軌捷運在這次前瞻的軌道運輸計畫裡是速度最快的，而且也是評估CP值最高、最值得投資的計畫。立委蔡適應也說，半年環評、半年綜合規劃，輕軌線的主體工程動工，大概是明年6月，他建議部分沒爭議、不需徵收的路段先動工，採用分段施工方式，達到工期不變的目標。