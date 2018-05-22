新北市辦佛誕節植樹 藍營北北基連線只缺侯友宜

現場不少小朋友一起拿起鏟子仲夏肖楠。（記者邱書昱攝）

2018-05-22 17:10

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市政府與新北市佛教會共同主辦國際佛誕文化節，今天下午在土城區淨慈寺種下2000棵扁柏、肖楠及仙丹。除了新北市副市長李四川出席，國民黨台北市長參選人丁守中、基隆市長參選人謝立功也到場，藍營北北基市長參選人連線只差地主隊的侯友宜。

李四川表示，佛誕文化節系列活潑、創新及年輕化的活動，使佛法融入生活中，更使社會充滿溫暖與感動，承辦單位淨慈寺長期為居住的土地付出心力，如老人共餐、開辦社區大學等善行，表達敬意。

農業局說，新北市自2006年至今透過公有造林計畫、民眾自主造林、海岸造林、公私合作造林等方式，已種植114多萬棵樹，森林覆蓋率已達76%，活動約有近1千人共襄盛舉，展現對這片土地的關懷。

活動現場也安排以扁柏排成12公尺寬的卍字，表達聚集佛法，為民眾祈福，也能讓更多人響應種樹護地球。新北市議員洪佳君、林銘仁、林金結，以及市議員參選人江怡甄到場彎腰種樹，不過，丁守中與謝立功應該是應佛教會邀請也意外現身，新北市長參選人侯友宜與現任市長朱立倫中午參加佛誕文化節另一場活動，國民黨北北基連線沒能「合體」。