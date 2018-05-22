1區挺1「友好」議員？ 柯P笑：乾脆說挺6席算了

台北市長柯文哲（中）對年底選舉問題避重就輕；時代力量立委林昶佐（右）今指稱不會與柯結盟。圖為柯文哲21日主持「環南市場改建工程上梁」典禮上香祈福。（資料照，記者劉信德攝）

2018-05-22 16:34

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「綠柯分手」後，有台北市議員轉述，指稱市府幕僚曾表示，如民進黨年底選舉要與市長柯文哲「對幹到底」，柯評估將會一區支持一位「非民進黨籍」的「友好」議員參選人。對此，柯文哲今下午受訪時避重就輕反問媒體「你要不要來當我的競選總幹事」？並旋即說，等「事情發生再說」！媒體追問，難道是一區挺兩席嗎？柯笑回，要不要乾脆說挺6席算了。

針對總統府秘書長陳菊今天斬釘截鐵表示「不可能！我不會參選（北市長）」，有媒體問柯是否鬆了一口氣？柯文哲說，每天都有各種傳言，把自己事情做好就好。

由於外傳「時代力量」將跟柯文哲結盟，對此，時代力量立委林昶佐今日接受電台節目《蔻蔻早餐》訪問時表示不會跟柯文哲結盟；至於時代力量5位台北市議員參選人的「母雞」是誰？林昶佐說：「就是我啊！」

柯文哲強調，他跟林昶佐很好，但常常人與人之間不可能百分百相同，也不可能每個項目都合作，就是儘量增加善意，有互動就好。至於林昶佐最近是否和昔日盟友靠攏？柯僅說，不會啦，還好啦。但會不會尋求與其他如綠黨等合作？柯老話一句：「朋友要多、敵人要少」。

針對國民黨參選人丁守中拋出牛肉政策包含恢復發放重陽進老金、都更戶「一坪換一坪、不用錢、附車位」等政見，媒體問柯會不會覺得是衝著他來？柯文哲不願多談，只說「以後有機會再說明」。

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