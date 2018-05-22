為台灣定位找出路 江宜樺、黃煌雄合辦國際研討會

2018-05-22 15:57

〔記者李欣芳／台北報導〕前行政院長江宜樺與台灣研究基金會創辦人、黃煌雄聯手，6月2、3日將由江宜樺所屬長風基金會與台灣研究基金會共同舉辦「從西方中心到後西方世界：21世紀新興全球秩序之探索」國際研討會，黃煌雄表示，這場研討會意義重大，將從歷史與世界的觀點，來看待21世紀下半葉全球政經局勢可能的發展。對於台灣而言，既是機會也是挑戰，希望藉由對於全球政治秩序的掌握，瞭解台灣可能會面臨的挑戰，從而找到台灣的定位與生存策略。

長風基金會表示，這場國際學術研討會，是台灣25年來最重要的國際政治盛會，邀請國內外大師級學者專家，對東西方實力消長的問題，發表深入的看法。希望能夠邀請各界共同探討國際局勢、思考台灣的定位，進而為台灣找出路。

江宜樺表示，他非常關心台灣的未來，也曾與許多朋友交換過意見，包括黃煌雄、中研院院士朱雲漢教授等。大家關切的是，面對東、西方政治版塊可能重組的國際局勢，中國大陸已然崛起，印度更是緊追在後，東方是否有可能取代西方而重新建構世界秩序？夾於美中新型大國關係之間的台灣，又要如何為自己找到安全有利的戰略位置？這些問題都非常重要，因此長風基金會決定舉辦一場講座，並與台灣研究基金會合辦一場大型國際學術研討會，促使國人關心相關問題。

長風文教基金會6月1日將舉辦「西方迷失？東方崛起？」長風講座，將由新加坡學者馬凱碩（Kishore Mahbubani）以「西方迷失了嗎？」發表演講，再由中研院院士朱雲漢教授、復旦大學中國研究院研究員李世默教授與馬凱碩進行對談，這場對談將由長風基金會董事長江宜樺親自主持。