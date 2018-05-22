中廣案濫用行政裁量權？ NCC表示：會上訴

2018-05-22 15:41

〔記者劉力仁／台北報導〕中廣寶島網、音樂網遭國家通訊傳播委員會（NCC）收回，中廣不滿遭NCC限制「不得求償」，提起行政訴訟，台北高等行政法院認定NCC濫用裁量權，今天撤銷原處分，NCC須重新審查中廣的換照申請案；NCC回應，這是中廣自行承諾，NCC將會上訴。

NCC發言人翁柏宗表示，當年政策考量是頻譜分配力求均衡、遏制匪播政策已經終止、併購案時中廣自行承諾等理由，行政處分絕對合法。

翁柏宗表示，過去台北高等行政法院對於中廣的聲請停止執行，也做出不利於NCC之裁定，最後上訴到最高行，最高行政法院還是判NCC勝訴。台北高等行政法院對NCC政策有所誤解，NCC會堅持此一政策，待收到判決書之後將上訴最高行政法院。

翁柏宗強調，此一處分在政黨輪替前完成，跟政黨輪替無關，NCC十年來的政策立場都是如此，沒有改變。

此案源於早年國共對峙時代，政府制定「遏制匪播」政策，中廣受益於此一政策，獲得配發寶島網及音樂網，解嚴之後，兩岸對峙局面改變，2004年行政院終止「遏制匪播」政策，中廣當時書面承諾NCC若將此2個頻指配給他人使用，中廣願意無條件繳回。

2016年6月30日，中廣各頻道申請換照，ＮCC同意換照，但是附帶條件「NCC通知中廣繳回2個頻道時，中廣應配合停止播送且無條件繳回使用頻率，不得請求補償」。

2017年1月，NCC發函中廣，同年3月1日廢止中廣對於音樂網及寶島網頻道使用權，4月14日晚上12點停播。NCC之後將音樂網及寶島網頻率配發給客委會或原民會規劃為全國性廣播電台規劃。中廣認為影響聽眾及股東權益、員工生計提起訴訟。