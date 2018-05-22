「承先啟後」！林為洲號召大祭祖 誓師選縣長

國民黨立委林為洲今天回到竹北六張犁「大夫第」的林家祠，號召林家大團結，支持他承先啟後，爭取以國民黨身分參選下屆縣長。（記者黃美珠攝）

2018-05-22 16:20

〔記者黃美珠／竹北報導〕國民黨籍立委林為洲一邊積極力推國民黨在新竹縣儘早進行全民調決定下屆縣長提名人選，一邊也「走出政黨」號召林姓宗親團結，今天（22日）特別邀請10多名將在今年底投入新竹縣5合1選舉的林姓參選人，一起回到竹北六張犁大夫第林家祠前誓師大祭祖，除了向祖先秉告，他將以國民黨代表的身分參選新竹縣長，也藉此展現他也將是所有林姓參選宗親的「母雞」，肩負起年底母雞帶小雞的重任，讓所有林家有心為民服務的人都能順利當選。

林為洲在祭祖儀式後宣讀對國民黨的4點聲明如下：

首先，他強調國民黨提名2018縣市長參選人，中常會已經在106年10月通過「中國國民黨107年直轄市長暨現市長選舉候選人提名特別辦法」，決議若該縣市有1組以上的候選人者即用全民調決定，國民黨早已確定了提名機制。

其次，國民新竹縣長參選人依據特別辦法，也分別在今年4月30日、5月3日和8日協調過3次。並於第3次協調經討論決定循「台中模式」做全民調決定提名人選。

當場他和願意參加的副縣長楊文科也都各自選好了民調公司，湖口鄉長林志華則沒有意見。副議長陳見賢和竹東鎮長徐兆璋都決定不參加。

所以，前述簽署節錄已經完備了程序，具有法律的效力。現在各縣市的提名都已經完成，只剩下新竹縣，之前組發會以「還在敲民調公司檔期」的理由，應該不存在了。

第3點，林為洲聲明說，新竹縣願意參加民調的國民黨參選人，都配合上了相關的看板跟廣告，競爭過程難免會有摩擦，黨中央應該立刻進行民調作業，讓勝出者有充分時間整合，團結面對他黨的挑戰。

最後他強調，國民黨在新竹縣的提名作業，經過初選制度產生的參選人，就算未來不是林為洲出線，他也會盡心全力協助輔選。

不過，他也提醒，距離大選只剩下半年，時間已經不站在國民黨這邊，所以，他才會要求黨中央秉持政黨的誠信，儘速依前述共識所形成的法定程序展開全民調。

林為洲說，林家在新竹是大家族，從縣長林保仁以來，後面不分黨派又有2個前任省府主席林政則和林光華，2名主席也分別擔任過新竹市長和新竹縣長。他如果能接棒代表國民黨參選新竹縣長，有幸選上，自然以宗族的光榮全力以赴努力。

他今天只是號召所有有意投入年底選舉的林家子弟回到宗祠前誓師祭祖，未來還會逐步有林氏大型懇親會活動，以及全縣13鄉鎮市的大動員。

林家宗親今天不分黨派都有人到場，前省府主席林光華由夫人黃月紅代表與會，國民黨方面有議員林保光、林思銘、竹北市代會主席林啟賢等。民進黨則有議員林昭錡和竹北市代林祺烜、竹北市東平里里長林顥峰、竹東鎮頭重里里長林振維等。全國林氏宗廟理事會理事長林水勝、秘書長林明金也全程陪同。

國民黨議員林保光、林思銘都認同，林為洲做過縣議員和2任立委，是最具資格當縣長的人。

面對有人質疑林為洲是藍皮綠骨，林保光說，「黨派在林家之下」、「林家宗族才是最大政黨」、「黨派只是個政黨的利益衝突」、「為地方上林家爭取最大福利」。

林保光說，不管你是「客家林」、「閩南林」、還是「外國林」，只要額頭上頂個「林」字，就要大團結支持林為洲。

林思銘也高喊，「林家大團結」、「給其他姓氏看林家不是好欺負的」！

竹北市代會主席林啟賢抨擊說，這次新竹縣長的初選非常「掉漆」，國民黨在全國各地都已經提名完了，新竹縣卻還在原地踏步，中央不處理，地方不理不睬，這非常不民主！

他罵，國民黨的「吳」主席根本就是「無」主席！因為眼看「一場贏贏筊強抹搏到輸去」！

林啟賢說，林為洲不是沒有人支持，只是他比較厚道、比較客氣。他轉頭對林為洲說，「都5月底了，沒有什麼好客氣的了！」因為現在不是只有縣長要提名，縣議員、鄉鎮市長、到代表都要提名的，縣長還沒提名好，其他人怎麼辦？

林啟賢請林姓宗親會把宗親擺第一、政黨放其次，做林為洲的後盾，縣長由林為洲接棒，因為林姓宗親會推出的一棒接一棒，個個都是強棒。

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