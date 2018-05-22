「愛河灣」進駐高市府會議室 副市長：要完成畫中景象

畫家曾文忠（左四）與高市府團隊在愛河灣前合影。（圖由高市府提供）

2018-05-22 16:46

〔記者王榮祥／高雄報導〕由高市在地藝術家曾文忠創作，長7.2公尺、寬1.64公尺的巨幅畫作「愛河灣」，今正式在高雄市政府亮相，後續將於高市府第一會議室展出，也讓官員開會時常想到愛河。

曾文忠老師今年榮獲教育部第4屆藝術教育貢獻獎終身成就獎，前高雄市長陳菊頒獎給曾文忠時，當場託付曾老師為市府創作。

曾文忠臨摹當前市政重點與高雄遠景，創作完成7.2公尺長、1.64公尺寬的巨幅畫作「愛河灣」，完整呈現亞洲新灣區風貌，包括海洋流行音樂中心、輕軌駛過愛河等河港景像，光線、波浪與河港建設等。

今首度於高雄市政府第一會議室展出，並由副市長史哲在市政會議中、代表市府感謝曾老師創作心意。

史哲介紹曾文忠老師是南台灣重要且知名畫家，並與現場各局處首長互勉：「市府團隊在高雄將近12年時間，12年前愛河灣的面貌與現在絕對不同，曾老師已畫完市府團隊在愛河灣的成果，市府團隊則是要建設完成」。

曾文忠回應說，他到國外旅行發現外國學校、機關，充滿當地藝術家創作，台灣因公務預算有限，難有如此藝術累積，所以他許願為台灣各機關學校創作，期待台灣公共空間的藝術性也能令人讚嘆﹔今天完成愛河灣，他也很樂意再為市府創作。

秘書處長陳瓊華表示，很感佩曾老師藝術造市、藝術生活化的理念，秘書處很榮幸和老師合作，歡迎愛河灣進駐議決重大市政方向的第一會議室，提升人們心性的真善美，更提醒出入這會議室的首長與公共事務工作者，對這城市的夢想和責任。

秘書處將繼續致力於市府空間更藝術化，陳瓊華認為當藝術佔領整座城市，這城市很難不偉大。