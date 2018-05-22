簡易壽險拒保身心障礙者 保險局：不可有不同待遇

針對簡易壽險商品拒絕身心障礙者投保，民進黨立委王榮璋今天與身心障礙團體共同召開記者會。（記者蘇芳禾攝）

2018-05-22 16:39

〔記者蘇芳禾／台北報導〕針對簡易壽險商品拒絕身心障礙者投保，民進黨立委王榮璋今天與身心障礙團體共同召開記者會，要求不應歧視身心障礙者，對此，與會的金管會保險局局長吳桂茂表示，不可以對特定承保對象有不公平的待遇，會請公司來說明。

立法院財委會立委21日考察保發中心與評議中心業務概況，立委質疑，有失明者想投保郵局的簡易壽險保單，但卻遭拒，立委建議，在保發中心完整建置身心障礙者資料庫之前，壽險公司不應對身心障礙者拒保或加費。

王榮璋說，越來越多障礙者成為家中經濟來源，也需要有保險保障，不過很多壽險仍停留在障礙者的疾病、事故風險較高的想法，他原本希望金管會可以建立資料庫，不過可惜保險公司願意接受障礙者投保的數量太少，因此無法做出各種風險事故分析。他舉美國為例，美國的資料庫就很建全。

王榮璋說，很多視障者受過訓練後，危險、事故發生可能性低，因為基本上他們不會參與飆車、酒駕等危險活動。

身心障礙聯盟理事長呂鴻文表示，一名視覺障礙朋友謝先生在經過訓練後，取得按摩技術士合格資格，有穩定工作，可維持自己生計，不過購買中華郵政保單卻3次被拒，因此請求身心障礙聯盟協助。之前大法官釋憲，明眼人也可以從事按摩工作，那身心障礙者難道在保險上沒辦法獲得平等嗎？

與會的金管會保險局局長吳桂茂表示，金管會重視身心障礙者投保權益，因此，在「保險業招攬及核保理賠辦法」中規定，除了因為保險精算及統計資料作為危險估計基礎者外，不可以對特定承保對象有不公平的待遇。會對業者做教育宣導，若有其他案例，也可以請大家告知，會依照規定處理，請（壽險）公司來說明。

身心障礙聯盟秘書長滕西華說，根據聯盟掌握的資訊，從去年到今年，至少有2家保險公司對小兒麻痺、罕病等身心障礙人士拒保；甚至有一位身心障礙聯盟的員工，只因為輕微聽障，在配戴助聽器之下完成碩士學位，還是被拒保。

中華郵政公司壽險處長邱鴻恩也說，按規定，現在第一線工作人員接到保險要求，不管身心障礙到什麼程度，都不能拒絕，應該轉介到總公司，會有專業核保理賠單位去評估情況能否投保。

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