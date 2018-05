不滿打壓 「台灣世衛宣達團」前往日內瓦中國駐館抗議

2018-05-22 16:39

〔記者蘇永耀/綜合報導〕台灣因中國施壓再度無法參與年度世界衛生大會(WHA),為表達抗議,目前正在瑞士日內瓦的「台灣聯合國協進會世衛宣達團」在當地時間21日下午(台北時間21日深夜)前往中國駐日內瓦聯合國代表團使館,抗議中國打壓台灣參與國際組織。

擔任宣達團團長的蔡明憲表示,中國打壓台灣,台灣人民不只要在國際發聲,更要向中國表達抗議,我們應該要反映台灣人民的心聲,中國長期打壓台灣已經到了欺人太甚地步。

宣達團前往中國駐日內瓦聯合國代表團,蔡明憲現場帶頭高喊「WHO FOR TAIWAN」TAIWAN gogogo!」還有宣達團成員大喊「台灣中國一邊一國」,並在高唱台灣全勝利後和平離開。

宣達團發言人曾琮愷表示,這次宣達團成員來自台灣各界有大一的學生,有82歲退休員警、退休老師、社會新鮮人、上班族,他們過去對於台灣遭受打壓的訊息只有來自媒體,但是這2天經由切身感受是更為真實深刻的體會。

另外,世衛組織今年也舉行世衛70週年慶祝活動「言出必行,增進健康」健走活動(Walk the Talk: The Health For All Challenge),透過健走活動旨在推廣健康運動及世衛組織於日內瓦的工作成果,不過,當來自台灣的民團包括「台灣加入世衛宣達團」,以及歐洲、北美僑團20日參與世衛的健走活動,因身著「WHO for Taiwan」標語上衣遭警方制止。

曾琮愷質疑,為何連穿著台灣字樣的Tshirt都會被要求要脫下來,中國的打壓居然這麼無遠弗屆,因此台灣人民一定要站出來。