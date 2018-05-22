賴清德化身賴醫師 宣導反毒危害

2018-05-22 15:17

〔記者林欣漢／基隆報導〕行政院長賴清德今天下午出席基隆建德國中「愛與關懷」反毒宣導系列活動，以醫師身分，講述他曾救治過的毒品人口案例，並透過有獎徵答，讓年輕學子瞭解毒品對健康及社會的危害，現場互動熱絡。

賴清德表示，政府的責任是提供國人安居樂業的環境，其中，安居指治安工作，要打擊毒品、詐騙等犯罪，政府主要有檢警調憲、海關、海巡等6個查緝單位，當毒品從外面進來，海巡拒毒關外、海關截毒於關口，檢警調憲讓毒品盡量減少，而新時代的防毒策略，要深入社區、往上溯源，除了防治吸毒也抓販毒、製毒。

賴清德也賴醫師上身，向學生介紹他過去接觸到的幾個吸食毒品送醫的案例，他語重心長的提醒學生，會去吸食毒品最主要原因，就是出入不正當場所、結交不良朋友，久而久之，就會被有計畫的教導吸食毒品，如果碰到朋友有可能遇到的情況，要及早讓師長知道。

學生在提問時，問賴清德為什麼想要當醫師，賴清德說，母親跟他說，當醫師可以助人，日子也會過的比較好，於是他就認真讀書，盼實現母親願望，「會走入政治完全是意外。」

今天活動還安排隸屬財政部關務署基隆關緝毒犬隊的拉布拉多緝毒犬Idol，演練毒品查緝實際狀況，Idol三兩下就找出毒品，讓學子嘖嘖稱奇，7歲的Idol自2012年開始服役，從貨櫃查獲多起大麻等毒品，去年首次到行政院接受表揚，有「緝毒犬界的金城武」封號。