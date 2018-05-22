台灣再度缺席WHA 僑委會：全球僑界共同聲援

僑務委員會今表示，台灣今年再度因政治因素干擾，未能獲邀參與世界衛生大會，全球各地僑界紛紛表達不滿、同聲譴責。圖為「2018台灣加入WHO宣達團」。（資料照）

2018-05-22 15:37

〔記者彭琬馨／台北報導〕僑務委員會今表示，台灣今年再度因政治因素干擾，未能獲邀參與世界衛生大會，全球各地僑界紛紛表達不滿、同聲譴責；僑委會表示，健康是世界基本人權，台灣缺席世界衛生大會不僅人權權利受到損害，對於全球防疫體系也將因此出現漏洞。

僑委會今發布新聞稿指出，台灣長年善盡國際醫療合作全球防疫之責，今年在中國強力打壓下，再度未能收到世界衛生大會（WHA）邀請函以觀察員身分參與，全球各地僑胞都感到不滿與遺憾。為了呼籲全世界各國正視台灣人民的基本人權，不該屈服於政治，而犧牲2300萬人民的權益，美、歐等地區僑社自發性組團前往日內瓦，在大會召開期間，向全球表達台灣有意義參與WHA的訴求。

僑委會說，全球各地的僑界近1個多月來，也透過記者會、座談會、發表公開聲明、投書主流媒體、刊登廣告、聯署活動及舉辦快閃遊行活動，表達僑界支持台灣參與WHA的心聲。根據統計，截至5月21日止，海外各地聲援活動達到121場次，媒體報導175則，其中33則為主流媒體報導。

僑委會表示，未來將持續鼓勵海外僑界推動台灣參與世界衛生大會相關活動，以促使國際組織正視我國之權利及義務。