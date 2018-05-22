接見慈暉獎愛心媽媽 總統：每位得獎者代表一個堅強家庭

2018-05-22 15:50

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日接見「第25屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人暨家屬，表彰每位傑出愛心媽媽的奉獻與付出，讓社會更瞭解身心障礙者家庭的困境，並聆聽愛心媽媽的心聲，也說明政府推動照顧身心障礙者政策的努力，強調未來要不斷加強改革的力道，持續消除有形、無形的障礙，落實身權公約精神，讓身障朋友獲得更好的照顧。

總統表示，每一位得獎的媽媽，代表的是一個堅強的家庭。她並逐一介紹每位得獎的愛心媽媽，以及得獎的感人事蹟，包括：何麗梅女士，以自身照顧的經驗，成立桃園腦性麻痺協會和基金會，促成教育相關法令的修改；蔡文錦女士，在兒子罹患罕見疾病之後，自學相關知識，並將所學分享給其他的病患；徐鳳嬌女士，拉拔身心障礙的孫子長大，盡心盡力地照顧他們；蔡許玉蓮女士，照顧精神障礙的家人，她的精神感動女兒，而女兒也選擇了社工系，照顧需要幫助的人；劉月廷女士，看到身心障礙者求職的困境，開設洗衣店給他們工作的機會，也激勵自己的兒子投入培訓工作。

總統繼續表示，呂陳梅女士，她的兒子看到母親堅持到底的態度，創立「無障礙農園」，提供身障朋友工作的機會；賴美芳女士，將生病的養子視如己出，給予最溫暖的照顧；新移民身分的林秋蕙女士，來到台灣之後，除了努力解決新家庭的困境，並且為罹患罕病的孩子，尋求更好的協助；李郭寶珠女士，鼓勵孫子學習游泳，來減緩雙腳萎縮的情況，孫子也努力得到游泳比賽冠軍；黃徐彩玉女士，是我國第一位一級作戰艦艦長，也是女性艦長黃淑卿上校的母親，不僅幫助遭遇意外事故的兒子走出難關，也鼓勵女兒不要受到家庭因素的影響，能夠繼續為國軍奉獻心力。

總統進一步說，每位傑出愛心媽媽的付出和奉獻，讓社會更瞭解身心障礙者家庭的困境，我們也要不斷加強改革的力道，讓身障朋友獲得更好的照顧。

提及政府致力推動照顧身心障礙者政策，總統表示，在去年底完成設置的身心照顧服務據點，已達到536個；在推動長照2.0上，也特別擴大服務對象，納入全年齡失能身心障礙者；未來，也會持續消除有形、無形的障礙，落實身權公約的精神。

總統表示，她很清楚，媽媽們最關心的，是孩子的成長以及未來，也強調政府會更加努力，支持身心障礙孩子的就學和就業，讓各位媽媽放心。