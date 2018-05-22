勞檢裁罰金額過低 時力提案修法公布裁罰內容

2018-05-22 14:42

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今表示，目前雖然有違反勞動法令事業單位雇主的查詢系統，但依照過去勞檢經驗來看，違反勞基法的雇主罰鍰金額經常不成比例的低，時代力量因此提出「勞基法第80條之一修正草案」，規定雇主若違反勞基法應公布處罰日期、處分字號、違法法條、內容、裁罰次數與金額。

時代力量今召開記者會，公布「假釋三法」內容，盼透過「刑事訴訟法」、「監獄行刑法」與「刑法」三個修正草案進行假釋制度的改革，同時提出「勞動基準法第八十條之一」與「勞動檢查法第三條條文修正草案」。

徐永明表示，目前勞動部雖會公布違反勞基法的雇主名單，但卻未公布裁量金額，導致有的勞檢「高高舉起、輕輕放下」，罰鍰金額非常不成比例，甚至從最低金額來處理；徐永明說，時力認為勞動部應公布裁量金額與相關違法內容、法條，因此提案修法。

此外，針對假釋制度改革，時代力量立委黃國昌表示，現行的假釋制度是由監獄報請法務部核准，即可讓受刑人提早出獄。受刑人在監獄中到底要關多久，本質上是國家刑罰權的行使，針對這個國家刑罰權行使的範圍和程度，理論上本應回歸司法審查而非讓行政機關專擅。

黃國昌表示，時代力量這次提出假釋制度的改革，包含刑法、刑事訴訟法與監獄行刑法，最核心的內容就是，未來有關於假釋的審查，不再由監獄報法務部核准，必須由代表國家追訴犯罪行使刑罰權的檢察官向法院提出申請，由法院加以裁定的方式予以進行。