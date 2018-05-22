感謝美議員挺台參與世衛 總統：為民主人權價值發聲

蔡英文總統今日接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團。（圖擷取自youtube）

2018-05-22 13:38

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日接見美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）訪問團時，對於172位美國眾議員以及13位參議員分別聯名致函「世界衛生組織」（WHO）秘書長，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA），總統也表達感謝與欣慰之意。這些議員站出來為民主人權價值發聲，他們的行動彰顯了每一個國際社群的成員，應該要以行動支持這些價值。

總統指出，台灣身為印太區域負責任的一員，一直努力強化在區域的角色，也積極推動新南向政策，希望跟區域內國家共同創造繁榮發展。同時，我國也不斷致力於提升台美關係。今年6月，政府將再次派遣大規模的代表團前往美國華府，參加「選擇美國」（SelectUSA）投資高峰會。

總統強調，穩健的台美經濟夥伴關係對美國經濟安全扮演著正面的角色。我們希望美國能夠將台灣列入「鋼鋁232關稅案」的豁免名單，並且持續針對雙邊經貿議題進行建設性對話。同時，我們也期待「美中經濟暨安全檢討委員會」能夠協助強調台美進階經貿關係的戰略重要性。

總統除盼訪賓能夠透過這次訪問，更了解台灣的國際處境，也希望未來他們能夠繼續協助，促使台美之間的互動更加密切。

訪賓一行包括「美中經濟暨安全檢討委員會」副主席白嘉玲（Carolyn Bartholomew）、委員甘浩森、史泰佛、唐凱琳及武爾澤等人。