凌宗魁：國民黨拆除舊中央黨部 無視師生搶救公產

建築史與文化資產研究工作者凌宗魁今日在聽證會上，撥放珍貴日本赤十字社台北支社建物外觀，可見大門風格與戰後國民黨改建的門柱不同。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-22 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在1994年將舊中央黨部拆除改建，再以23億元轉售張榮發基金會，行政院黨產會今日舉行「舊中央黨部追徵案」聽證會，與會建築史與文化資產研究工作者凌宗魁表示，舊中央黨部建物原為日本赤十字社台北支社，見證整個日本統治台灣空間紋理，當年民眾及師生發動搶救古蹟、討回公產，結果還是被國民黨拆除。

凌宗魁指出，舊中央黨部建物在日本時代為日本赤十字社台北支社使用，在二戰時交給日本海軍水交社，做為海軍俱樂部用途使用，戰後移給東南行政長官公署開「凱歌歸」餐廳，後來又變成國民黨舊中央黨部。

凌宗魁提及，該建物是日本瓦，辰野樣式紅磚建築，坐落於台灣總統府正對面，從建築空間上可以看出日本治理紋理，改成中央黨部後，國民黨為了大門前能停放大黑頭車，先把西洋風格的大門改建，到了1994年更將該棟建物拆除。

凌宗魁認為，文化資產價值必須保留下來才有辦法深入討論，否則只能像今天一樣透過老照片回顧，舊中央黨部當年被拆之前，許多師生團體都去抗議，呼籲要保存文資公產，最後仍無法保留下來，反觀同時期的日本勸業銀行台北支店（今土地銀行）建物，舊中央黨部旁的台灣總督府醫學院建物皆有保留下，現在才能深入研究台灣醫學建築史、銀行建築史。

黨產會副主委施錦芳問及，黨產會預定追徵11.4億元，當初國民黨是花3億7千多萬元買下土地及建物，黨產會內部曾討論具有保存價值的日本赤十字社建物，被國民黨偷拆要追徵多少錢，該棟課稅現值只有307萬元，但歷史文資的價值應該沒那麼少。

凌宗魁指出，該建物被拆之前還沒有文資身分，無論是否具有文化資產價值，保留下的珍貴文化資產，都很難去估算多底值多少錢，例如艋舺龍山寺現在值多少錢？「文化是無價的」，只能象徵上追討。