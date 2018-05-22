對台灣視而不見 陳時中：WHA70週年是一齣諷刺劇

2018-05-22 13:22

〔特派記者呂伊萱／瑞士日內瓦21日報導〕世衛大會（WHA）現正於日內瓦召開中。中國代表再度謊稱「一個中國」之下，台灣參與全球衛生事務「毫無障礙」。衛福部長陳時中強烈反駁說，去年曾有名結核病病例的接觸者中包含一名台灣人，但世衛（WHO）「通知到中國去了」，前後整整拖延8個月，才輾轉通知到台灣，幸好該接觸者沒有染病，陳時中也嘆，WHA今年歡慶70歲生日，高舉「全民健康覆蓋」目標，卻對台灣視而不見，「簡直就是一齣諷刺劇」。

第71屆世衛大會21日正式開幕，大會就「邀請台灣參與WHA」案展開二對二辯論。中國國家衛生健康委員會主任馬曉偉發言時，老調重彈稱聯大2758號決議與WHA25.1號決議支持一中，而因民進黨政府堅持台獨，使「中國台灣地區」參與的政治基礎不復存在。

馬曉偉甚至顛倒是非指出，在「一個中國」前提下，台灣參與全球衛生事務，包括世衛組織技術活動和獲取信息「毫無障礙」，不會出現防疫缺口。

陳時中受訪時對中國表述不以為然，反駁說中國強調聯大2758號決議和WHA25.1號決議，但這2項都無涉台灣主權，且台灣是主權獨立國家，這樣的說法我們也不認同。

陳時中進一步指出，中國稱在目前體制下可以保護台灣，但2017年6月，有個結核病病人疑似接觸一名台灣民眾，若透過既有體制，理論上台灣可以很快接獲通知、聯絡、監測接觸者，以免疫情擴散，但陳時中說，因台灣在體制外，WHO就「通知到中國去了」，層層相轉、拖了4個月，直到今年2月，中國才通知我們這件事情。

陳時中說，幸好這位接觸者沒有發病，若是嚴重疫情，經過這8個月早就延燒亞洲、甚至全世界都延燒，但這樣的幸運不會常有，「這就是體制內、體制外最大的不同」。

陳時中再次呼籲WHO，防疫沒有國界，現今傳染病種類多、變異性也大，台灣作為交通樞紐，當疫情爆發時，排除台灣不僅會使台灣受傷，更會使區域和全球受傷，「台灣不應該被遺漏掉」。

而WHA今年歡慶70週年生日，會議宗旨提倡「全民健康覆蓋」目標，各國成員都不斷提到此概念並分享實踐方式，但陳時中嘆說，這就是一齣諷刺劇，因為台灣在「全民健康覆蓋」概念做得最好，更攸關2300萬人健康權，WHO卻對台灣視而不見，「難道我們的健康權不算人權嗎 ? 」