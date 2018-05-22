身負42公斤重裝 秦良丰遇意外仍奮力求生

2018-05-22 12:53

〔記者涂鉅旻／屏東報導〕航特部特三營上兵秦良丰5月16日在台中清泉崗基地參與「反空機降跳傘操演」時，由於傘具吃風不完全等「複合式因素」墜地重傷。對此，空降訓練中心指揮官方裕原今日表示，由於秦良丰為60迫砲手，身上揹的「GP包」、主、副傘、個人裝備加總共42公斤，不如其他傘兵靈活，但秦第一時間仍很用力地做相關動作，事故確切原因，盼待秦可言語時進一步釐清。

航特部今日邀請媒體赴屏東潮州空降場，展現基本傘訓的訓練成果。航特部安排19名官兵搭乘C-130運輸機，操作MC-1傘具，在約1250英呎高空輪番空降，全員皆順利落地，另也安排媒體參訪保傘作業。

航特部政戰主任武立文表示，此次舉辦邀訪目的，為傘安事件發生後，盼再展現傘兵嚴格訓練，並確保傘兵後續訓練安全無虞。而秦良丰的最新狀況，雖他尚無法向外界說明細節，但秦良丰很強壯、身無贅肉，身體受重創之處也逐漸恢復。

對於此次傘安意外原因，武立文表示，此案屬「複合性因素」，仍在探討事故原因，也盼秦復原後，日後可陳述事發經過。

方裕原表示，秦良丰屬60迫砲手，身上揹的「GP包」約19公斤、主、副傘共19公斤、個人裝備4公斤，加總後，秦全身裝備約42公斤，不如其他傘兵靈活，但秦第一時間仍很用力地做相關動作，原訂主傘3秒鐘就可以張傘，卻發生一連串狀況，第15秒時拉副傘，卻發生纏繞主傘繩的情形，但秦落地時，有進行五點著陸、滾翻，但事故確切原因，盼待秦可言語時進一步釐清。

方裕原也表示，航特部空降訓練中心除欲提振官兵信心，同時實施地面複訓等加強訓練。另外，要參與演習的MC-1傘包，也全面重新整摺。