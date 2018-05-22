綠智庫民調：民進黨派誰選北市都是柯文哲勝

2018-05-22 12:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕雙北市長年底選情備受關注，新台灣國策智庫今日最新民調，顯示新北市長參選人，國民黨侯友宜支持度高於民進黨蘇貞昌；台北市長部分，民進黨雖尚確定黨內候選人，但無論是以民進黨立委姚文智、行政院長賴清德、或總統府秘書長陳菊，對上現任市長柯文哲及國民黨北市長參選人丁守中，柯文哲的民調都是最高。

台北市長選舉若由柯文哲與丁守中對決，柯文哲支持度以41.3%勝過丁守中36.1%，其中20至49歲的民眾支持柯文哲比例是遠超過丁守中。

若以姚文智、賴清德和陳菊，分別對上柯文哲以及丁守中，柯文哲不論在哪個組合，均居於民調之首。包括：柯文哲（32.9%）v.s.丁守中（30.4%）v.s.陳菊（24.0%） ；柯文哲（34.0%）v.s.丁守中（30.4%）v.s.賴清德（22.8%） ；柯文哲（39.4%）v.s.丁守中（33.5%）v.s.姚文智（13.8%）

新北市部分，侯友宜以44.3%支持勝過蘇貞昌的30.7%；其中，20至59歲民眾支持侯友宜的比例高於蘇貞昌，蘇貞昌則在60至70歲以上民眾支持度高於侯。

同樣與台北市選情狀況類似的台南市長選情部分，民進黨提名的黃偉哲、國民黨提名的高思博和無黨籍的許忠信相繼民調來看，黃偉哲以42.3%的支持度最高，最低為許忠信8.4%支持度。

台中市長選舉林佳龍和國民黨提名的盧秀燕相比中，林佳龍以43%支持度勝於盧秀燕32.2％。桃園和高雄市長選舉，都由民進黨的鄭文燦和陳其邁勝過國民黨的陳學聖和韓國瑜。

此次民調由新台灣國策智庫執行，調查對象為於新北市、臺北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市， 年滿20歲的一般民眾，調查方法為以電腦輔助電話訪問系統（CATI），進行住宅電話調查 。調查時間2018年05月14日至2018年05月17日，於下午14：00~17：30、晚上18：30~22：00執行。抽樣方法採分層比例隨機抽樣方式進行。抽樣誤差 部分，整體完成4,891份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負1.4個百分點。新北市實際完成814份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。臺北市實際完成819份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。桃園市實際完成802份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.5個百分點。臺中市實際完成818份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。臺南市實際完成819份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。高雄市實際完成819份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.4個百分點。先針對六都進行教育程度、性別、年齡的加權，而整體部分再將地區比例還原。檢定後樣本特徵和六都母體特徵皆符合。