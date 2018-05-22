初選落敗！ 黃秀霜：一起推倒「綠色高牆」

2018-05-22 12:30

〔記者邱灝唐／台南報導〕國民黨將推出前立委高思博出戰台南市長。對此，落敗的前台南大學校長黃秀霜大方給予祝福，並強調未來會善盡黨員的責任，推倒「綠色高牆」。

黃秀霜表示，尊重民調結果與黨的提名機制，恭喜高思博勝出，並且感謝一路相挺的台南鄉親，以及中央黨部及市黨部的居中協調，未來會善盡黨員的責任，「一起推倒臺南綠色執政的高牆，讓台南藍天再現。」

另外，為了整合在野力量，國民黨市黨部主委謝龍介今晚也會與前市警局長陳子敬見面，整合所有在野力量，至於機制還得協商，力拚年底「綠地變藍天」。