綠智庫民調：逾5成六都市民不滿意蔡執政

新台灣智庫舉行「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」記者會。（記者廖振輝攝）

2018-05-22 12:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕新台灣國策智庫今（22）發布最新民調，六都民眾對總統蔡英文上任至今表現不滿意高達5成、滿意28.8%；對於行政院長賴清德上任至今表現滿意39.3%，略高於不滿意39%。相較智庫去年12月所做民調結果，對蔡總統不滿意比例上升4.5%、賴清德不滿意上升6%。

民調顯示，六都居民對市長滿意度，桃園市長鄭文燦以77.5%滿意度奪冠，接著依序為台中市長林佳龍55.7%、新北市長朱立倫54.7%，而台北市長柯文哲47.9%。

此外，台中市以21.6%蟬聯民眾心目中最佳宜居城市，其餘依序為台北17%、新北13.9%、台南12.9%、桃園12.7%，而高雄12.3%居末。

但民眾認為比以前進步比例，最高為桃園61.3%，接續為高雄41.2%、台中39.5%、台南36.3%、新北33.4%，台北敬陪末座。

調查對象是六都滿20歲以上民眾，以電腦輔助電話訪問系統在5月14日到17日進行住宅電話調查，採分層比例隨機抽樣，有效樣本4891、在95%信心水準下抽樣誤差正負1.4%。

新台灣智庫舉行「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」記者會，桃園市長鄭文燦在六都市長中滿意度最高。（記者廖振輝攝）

新台灣智庫舉行「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」記者會，桃園市長鄭文燦在六都市長中滿意度最高。（記者廖振輝攝）

新台灣智庫舉行「六都市長就任三年半施政滿意度暨年底大選評估」記者會。（記者廖振輝攝）