舊中央黨部追徵案拉大法官下水 KMT遭黨產會打臉

黨產會主委林峯正出席聽證會。（記者劉信德攝）

2018-05-22 12:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今（22日）舉行國民黨舊中央黨部追徵案聽證會，國民黨行管會主委邱大展在會中聲稱一切合法，並痛批黨產會「指鹿為豬」，更把大法官許志雄拖下水，稱許在政委任內所做調查報告沒問題，黨產會若認為違法應將許志雄移送法辦。針對邱大展說詞，黨產會主委林峯正表示，當年調查報告並未對合法性背書，黨產會找到違反法規的新事證，這是過去調查所沒有的，如果國民黨所說的撥用合法，那何必簽借約。

林峯正指出，以前調查報告只是一個初步調查，並無做任何結論，更沒有為國民黨取得舊中央黨部的合法性背書，只是呈現當年找到資料，黨產會成立目的就是在調查以前事情，黨產會找到了行政院過去調查沒有找到的資料。

林峯正提及，譬如黨產會找到民國56年借用契約，包含當年國產局內部簽呈及公文，公文載明有增建建物借用期滿，必須要歸還國有，這些文件都是以前從來沒有過的，舉辦聽證會也是要把真相揭露。

林峯正說，今天本來要詢問國民黨當年為何會這樣做，很遺憾國民黨代表開到一半就走了，來參加只是不斷在提無關之事，對於真的正問題沒回答，「很遺憾他已經離開」。

林峯正強調，如果國民黨認為「撥用」合法，那為何要跟國產局訂定借用契約？如果國民黨認為「撥用」完全合法，又為何還要跟國產局簽二次借約，「這不是多此一舉」，如果完全合法，完全沒有問題，國民黨又何必要借和租，這不是在證明以前的事情是有瑕疵的。

此外，黨產會在聽證會報告提及，依「國有財產法」第40條規定，非公用財產得供各機關、部隊、學校因臨時性或緊急性之公務用或公共用，為短期之借用；其借用期間不得逾3個月。

成功大學法律學系副教授王毓正表示，國民黨既然不是政府機關，為何可以成立借用契約，在法律上主體完全不適格，已經構成違反政黨本質及背離民主法治，若換成其他政黨有可能一路借佔用又承購嗎？