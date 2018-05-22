學者估丁贏面大、柯將掉35萬票？丁守中：仍憂民進黨假提名

2018-05-22 12:24

〔記者蕭婷方／台北報導〕學者預測民進黨自提北市長候選人，現任市長柯文哲恐狂掉35萬票，北市有望恢復藍天？對此，國民黨北市參選人丁守中今出席國民黨宗教事務委員會成立記者會受訪時回應，戒慎恐懼，仍擔心民進黨假提名真禮讓，首要之務還是爭取中間選民。

中山大學政治系教授廖達琪今以上屆北市長選票結構分析北市選情指出，由於上屆選舉柯拿走泛綠、淺藍及年輕人的選票，以85萬張選票打敗連勝文的60萬張，民進黨決定自提人選參選北市，勢必瓜分柯文哲選票，預測柯在年底選戰恐會狂掉35萬票，丁只要靠鐵票就贏，台北市有望重返藍天。

對此，丁守中今回應，現在還沒到選舉結束，目前都審慎在跑基層，不敢太樂觀，還笑說自己都跑基層到沒聲音了。丁也不諱言指出，仍懷疑民進黨假提名、真禮讓，最後可能玩棄保的花樣，「我們很審慎評估」。

丁強調，目前的首要之務就是爭取中間選民的支持；至於是否與泛藍的新黨、親民黨合作？丁說，都要鞏固正藍選票、聯合泛藍，要花更多時間爭取中間選民支持。

媒體也問丁對柯文哲與第三勢力可能合作看法，丁僅回，選舉各自努力、全面衝刺各憑本事。

丁守中今出席活動受訪時，也強調自己不僅是北市長參選人，更是中華佛光會的國際總會長、佛教徒三寶弟子，與宗教團體本身就有不錯的關係；不過，除宗教團體外，爭取中間選民為團隊首要之務，目前就勤跑基層、聆聽各式意見，看北市未來如何改革。