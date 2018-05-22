力挺陳其邁 陳菊：盼市民把對我的疼惜延續到他身上

總統府祕書長陳菊（左）22日出席「107年高雄鳳荔季想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動，推銷來自南台灣的美味水果，也不忘推銷民進黨高雄市長候選人陳其邁（右）。（記者張嘉明攝）

2018-05-22 12:02

〔記者邱燕玲／台北報導〕高雄市長選舉國民黨決定由韓國瑜代表參選，總統府秘書長陳菊上午到立法院參加「107年高雄鳳荔季 想旺就要荔刻購」宣傳行銷活動致詞時指出，感謝大家對她的疼惜，希望大家把這疼惜延續，繼續在年底選舉牽成、支持民進黨高雄市長提名人陳其邁。

陳菊會後受訪指出，民進黨在高雄這12年來非常辛苦耕耘，在人民有感的政績下，絕不是空洞講選舉的話，是真實告訴高雄市民，高雄從過去重工業城市，透過民進黨的執政翻轉高雄。

陳其邁受訪指出，選舉若是互相抹黑攻擊，大家不太喜歡看。對國民黨稱要組「南台灣陣線」是否會造成壓力？陳其邁說，我們還是按步就班爭取選民認同，畢竟選民是最後的頭家，選舉來來往往若無深入政策核心，恐怕民眾不會喜歡這種選舉，會把選舉格調拉低。

媒體問，深綠對蔡總統施政有些聲音，會不會挽回深綠基本盤？陳其邁表示，尊重多元社會，任何不同意見都尊重，也希望社會要有一些彼此協商、共同追求社會更進步的努力。

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