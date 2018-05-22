忠孝橋引道拆除 議員爆：皇昌營造涉詐領工程款7200萬

忠孝橋拆除工程。（圖：李慶元辦公室提供）

2018-05-22 11:54

〔記者郭安家／台北報導〕北市府2016年春節拆忠孝橋引道，由於橋圍繞的北門為清代至今國定古蹟，須採「單元分割、吊卸及運輸」等工法，運至堤外破碎，避免震動古蹟；提前完工，成台北市長柯文哲引以為傲政績。但台北市議員李慶元上午踢爆，很多石塊現場破碎，甚至直接破碎，未運輸至堤外，省更多成本，質疑市府協助施工廠商皇昌營造詐領工程款6、7000萬元，涉偽造文書、貪汙治罪條例。

李慶元於記者會質疑，台北市新工處無法提供北門周邊「單元切割」佐證畫面，而從當時縮時攝影也無法佐證此事，對周邊古蹟沒造成損傷嗎？新工處總工程師劉家銘趕緊出示一張A4紙，指現場有石塊陳列地面，並坦言「很多是現場破碎。」至於北門周邊橋墩沒有任何一塊是怪手於空中直接破碎？劉則表示沒有。

不過，李慶元說，新工處2015年8月向台北市議會要預算時，函文說明「考量臨近既有古蹟及歷史建物安全，擬採全面支撐及配合原節塊採單元分割，吊移拆除後運至區外暫置場破碎，以避免造成現地過度震動之施工方式」；議會也決議給2.47億元預算。

拆除忠孝橋後，2016年2月新工處估驗詳細表，載明工程項目，其中「單元分割、吊卸及運輸」3352萬元，還有石塊估驗數量2512塊；另外「單元鑿切吊卸及運輸」、「整跨鑿切吊卸及運輸」、「整樑分割吊卸及運輸」等工法，費用共3946萬元、石塊估驗數達5282塊。

李慶元質疑，市府護航下，皇昌營造未落實上述工法，實質詐領7200萬元，新工處估驗表則涉偽造文書，而此事由工程專家檢舉；請問議會還要不要同意市府追加工程款！是誰指使這樣幹？難道是柯市長？還是當時新工處長、現任桃園市工務局長黃治峯？

面對李提事證，劉家銘尷尬看媒體鏡頭，解釋廠商投標時已提出替代方案，至於得標後則向新工處申請要啟動替代方案，方案快速、符合經濟效益，相信符合政府採購法規範；但對於啟動替代方案條件、精確時間，則無法說明。

台北市政風處專委羅朝明則說，會逐項比對事證，本於勿枉勿縱原則，審議案子履約管理過程、相關經費核銷情形，如有不法，會依照相關規定處理。但李慶元直呼這是官方回應、並持續逼問；羅表示，是否涉圖利罪要看客觀事證，但如詐領工程款屬實，法律責任則會有貪汙治罪條例。

忠孝橋拆除縮時攝影：